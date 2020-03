Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie zostanie przekształcony w szpital zakaźny. Pacjenci trafią na oddziały do innych szpitali

W czwartek, 12 marca, Łukasz Szumowski, minister zdrowia poinformował, że resort podjął decyzję, by 19 placówek medycznych przekształcić w szpitale zakaźne. Takie wytyczne zostały już przekazane wojewodom. Wśród tych szpitali znalazły się dwie placówki z województwa śląskiego - Szpital Rejonowy w Raciborzu oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie.

Jak udało się nam dowiedzieć w szpital zakaźny w Częstochowie zostaną przekształcone obydwie placówki - zarówna ta przy ul. Bialskiej, jak i przy PCK. - To prawdopodobne rozwiązanie. Pacjenci z innych oddziałów będą przewożeni lub kierowani do innych szpitali - mówi Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

- Organizujemy sieć szpitali jednoimiennych, zakaźnych – mówi prof. Szumowski. - Wczoraj odbyła się konferencja z wojewodami. Taki dodatkowy szpital zakaźny powstanie w każdym województwie, a w większych regionach dwa. Te placówki będą zajmować się tylko osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Zależy nam na tym, by minimum 10 proc. miejsc w przekształconych placówkach to były łóżka respiratorowe. Wiemy, że one są potrzebne, gdy dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia chorych - dodał.