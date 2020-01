Włókniarz Częstochowa z nowym sponsorem tytularnym. Czterokrotnych mistrzów Polski będzie wspierać firma Eltrox

- Jest nam bardzo miło, tym bardziej, że firma Eltrox współpracuje z nami już od jakiegoś czasu i jest z Częstochowy. To dla nas dodatkowy handicap - twierdzi Michał Świącik, prezes Eltrox Włókniarza Częstochowa. - W firmie pracują też ludzie, którzy czują żużel, co również jest dla nas bardzo ważne. Bywa przecież tak, że sponsor liczy tylko wartość marketingową, ale nie do końca żyje z danym klubem.

- Siedzą ze mną dwaj najwięksi partnerzy Włókniarza, czyli miasto Częstochowa i firma Eltrox - twierdzi Świacik. - Celem naszej działalności jest ponad wszystko sport i wynik sportowy. Trzeba pamiętać, że do tego potrzeba pieniędzy. PGE Ekstraliga podała, że największą wartość mediową ma właśnie nasz klub. To na pewno cenna informacja dla naszych partnerów.

- Z klubem łączy nas rodzinna atmosfera, bo my również organizujemy spotkania z naszymi klientami i ich rodzinami, na których możemy poznać się, pobawić, odpocząć - tłumaczy Michał Dawid. - Łączy nas też zdrowa rywalizacja. Mimo że kluby żużlowe konkurują ze sobą, potrafią osiągnąć wyższy cel, porozumieć się. To również przyświeca naszej firmie. Łączy nas bezpieczeństwo. Na stadionach jest ono bardzo ważne, a naszą misją jest jego dostarczanie.

- To potwierdzenie tego, co my kibice Włókniarza wiemy i widzimy na każdym meczu - uważa prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Każdy występ "biało-zielonych" w Częstochowie i na wyjeździe daje dużo pozytywnej energii i emocji. Bardzo dziękuję władzom klubu, które stworzyły wspaniałą rodzinę żużlową w Częstochowie. Bardzo się cieszę, że dołączył do tego gremium Marek Cieślak i Częstochowa ma swojego czarodzieja. Okazuje się też, że częstochowska firma Eltrox to wytrawny gracz. Wspierając Włókniarza nie wiedziała jeszcze, że inwestuje w najlepszą w kraju żużlową markę.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zdradził, że w nowym sezonie liczy na udział Włókniarza w finale Ekstraligi. - Będę się cieszył ze srebra, chociaż wolałbym złoto - żartował prezydent.

Co sądzi o szansach Włókniarza w nadchodzącym sezonie, trener Marek Cieślak.

- Czuję dobrą chemię z drużyną, dlatego, że ze wszystkimi obecnymi zawodnikami Włókniarza już pracowałem, jak nie w Częstochowie to w innym klubie, czy w reprezentacji Polski - zaznacza Marek Cieślak, trener Włókniarza. - Mamy wielu dobrych zawodników i fajnych juniorów. Cieszę się, że wróciłem do Częstochowy po 20 latach tułaczki. W ekstralidze zdobyłem 19 medali, w tym pięć jako zawodnik i czternaście jako trener. Chcę mieć dwudziesty i to ten z najcenniejszego kruszcu. Myślę, że ci zawodnicy gwarantują nam świetne mecze i końcowy, dobry rezultat - przekonuje.