Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń 59:31. Częstochowianie z łatwością odrobili stratę i zdobyli brązowy medal PGE Ekstraligi

Włókniarz Częstochowa z brązowym medalem

Włókniarz przystępował do rewanżowego spotkania z 2-punktową stratą z pierwszego meczu i był faworytem. Tymczasem pierwszy bieg na chwilę uciszył częstochowski stadion. Goście wygrali start i pomknęli do mety po 5 punktów.

Odpowiedź Włókniarza była jednak miażdżąca. Gospodarze wygrali trzy raz po 5:1 i objęli prowadzenie 16:8. Następne trzy biegi zakończyły się remisami. Wśród gości wyróżniał się Robert Lambert, który dzielnie walczył z "Lwami".

Także trzecia seria startów była wyrównana, ale kolejne trzy biegi (XI-XIII) były popisem częstochowian, którzy trzykrotnie wygrali 5:1. Sprawa brązowego medalu stała się już jasna po 12. biegu, po którym Włókniarz prowadził 45:27.

Włókniarz nie miał w tym meczu słabych punktów, ale w tym składzie był to ostatni mecz tej drużyny. Po sezonie z Częstochową żegna się Fredrik Lindgren, który trafi do lubelskiego Motoru oraz Mateusz Świdnicki, który prawdopodobnie przejdzie do krośnieńskich Wilków. Do Leszna wróci natomiast Bartosz Smektała. Ich miejsce zajmą zawodnicy Motoru, Mikkel Michelsen i Maksym Drabik. Zmieni się formacja juniorska, której liderem powinien był młody talent, Franciszek Karczewski.