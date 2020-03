Właściciel Rakowa Częstochowa wycofuje się ze swojego planu. Został skrytykowany przez prezesa PZPN

Plan zakładał skoszarowanie piłkarzy Ekstraklasy w jednym miejscu i spróbować dokończyć sezon. - Jakiekolwiek dywagacje na temat wznowienia ligi to obecnie strata czasu. Projekt Rakowa jest utopijny i niemożliwy do zrealizowania, nie ma co na ten temat rozmawiać. To po prostu mrzonka - mówi dla Onetu szef PZPN Zbigniew Boniek.

W czwartek podczas wideokonferencji przedstawicieli Ekstraklasy Michał Świerczewski miał przedstawić swój plan.

- Doszliśmy do wniosku, że to jest jednak zbyt duże wyzwanie logistyczne w sytuacji, gdy nasz kraj czeka bardzo trudny miesiąc, fala zachorowań. Najlepszy moment na start tego projektu już minął. Gdybyśmy zaczęli prace dwa, trzy tygodnie temu, to miałoby zapewne dużo większy sens – mówi Sport.pl Świerczewski.

Na razie nie ma wariantów dotyczących terminu powrotu piłkarzy na boiska. Rząd wprowadza coraz kolejne obostrzenia. Nie wiadomo, co będzie z tym sezonem, prezesi myślą również o następnym.