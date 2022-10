Właściciel Rakowa Częstochowa, Michał Świerczewski: Brak mistrzostwa w tym sezonie będzie rozczarowaniem

- Skoro w poprzednim sezonie zostaliśmy wicemistrzem Polski, zdobyliśmy Puchar Polski, a dwa sezony wcześniej napisaliśmy dokładnie tę samą historię to musimy być rozczarowani. My po prostu musimy bić się o mistrzostwo. Jeśli ktoś w klubie myśli inaczej to powinien odejść - wyznał Świerczewski. - To nie dotyczy tylko nas. To powinien być obowiązek Legii, Lecha i Pogoni. Każdy z tych klubów powinien dokładnie w ten sam sposób podchodzić do sezonu. Walka o mistrzostwo to obowiązek.

Przypomnijmy, że w czwartek po rozegraniu zaległego meczu z Piastem Gliwice (1:0) Raków został nowym liderem z dwoma punktami przewagi. W sobotę został wyprzedzony przez Legię Warszawa, ale jutro może jej odpowiedzieć w domowym meczu z Miedzią Legnica, która zamyka tabelę.