Właściciel firmy Demar usłyszał zarzuty. Ma zakaz opuszczania kraju i kontaktu z określonymi osobami

17 stycznia 2022 r. Żandarmeria Wojskowa na polecenie prokuratora z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymała Marka D., właściciela firmy obuwniczej z południa Polski. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem w sprawie wadliwego obuwia, które miało zostać dostarczone przez firmę do dwóch jednostek wojskowych.

- Mężczyźnie przedstawiono zarzut z art. 286 par. 1 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 par. 1 k.k. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Markowi D. zarzutu doprowadzenia Komendantów 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie oraz 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości ponad 67 milionów złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do jakości dostarczanych do Sił Zbrojnych RP trzewików wojskowych i zastąpienie określoną w specyfikacji produktu włókninę o odpowiedniej jakości, tańszym odpowiednikiem nie spełniającym określonych wymagań i właściwości hydrofilowych - informuje Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.