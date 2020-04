Włamywacze zatrzymani przez policję na gorącym uczynku

Kilka dni temu oficer dyżurny z Kłomnic otrzymał zgłoszenie włamania do domu, gdzie sprawcy mają uciekać pieszo. Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze zespołu patrolowego, którzy w bezpośrednim pościgu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych na jednej z posesji w gminie Mykanów. Jak ustalili śledczy, sprawcy pod nieobecność właściciela, wyważyli drzwi do budynku gospodarczego, dostali się do środka i ukradli z wnętrza głównie elektronarzędzia. Zatrzymani to 42-latek i jego 26-letni kompan, mieszkańcy tejże gminy, którzy jak sie okazało "specjalizowali się" w takiej działalności.

Usłyszeli już zarzuty, teraz o ich losie zadecyduje prokurator. Za kradzież z włamniem grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.