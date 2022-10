Willa Hofmanna w Częstochowie. Kiedyś perła architektury... a dziś ruina - zobacz ZDJĘCIA RED

Aż żal na to patrzeć! Architektoniczna perła Częstochowy, willa Hoffmana mieszcząca się w dzielnicy Tysiąclecie, to dziś już ruina, która od lat stoi zaniedbana. Robiliśmy zdjęcia willi przed sześciu laty i teraz. Widok jest podobny. Niegdyś to miejsce pachniało... różami. Teraz jest z tym o wiele gorzej. Zobaczcie naszą galerię.