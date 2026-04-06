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Wielkanoc na Śląsku sprzed laty! Zobacz archiwalne zdjęcia. Tak święta obchodzili nasi przodkowie. Poszanowanie dla tradycji i wspólnota...

Redakcja
fot. NAC / archiwum Polska Press
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WIELKANOC 2026. Dziś świętujemy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. To czas radości, ale i zadumy. Choć nie dla wszystkich. Dla wielu z nas jest to po prostu kolejna z niedziel, jednak kiedyś była długo wyczekiwanym świętem. Zobacz, jak Wielkanoc obchodzili nasi dziadkowie. W naszej galerii znajdziesz zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz te ze zbiorów Polska Press.

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Wielkanoc, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim, obchodzone jest z rozmachem i radością na całym świecie. To czas, który symbolizuje nadzieję, odrodzenie i nowe życie.

Obchody Wielkanocy kiedyś i dziś mogą różnić się szczegółami, ale rdzeń święta pozostaje niezmienny. Kiedyś, zwłaszcza na wsiach, przygotowania do Wielkanocy rozpoczynały się już na długo przed samymi świętami. Był to czas skrupulatnego sprzątania, malowania jajek, wypiekania tradycyjnych potraw i modlitwy. Dziś, choć tempo życia może być szybsze, to jednak wielu ludzi wciąż pielęgnuje te tradycje, starając się spędzić święta w rodzinnej atmosferze, dzięki czemu Wielkanoc nadal pozostaje czasem refleksji, nadziei i wspólnoty.

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Dawne zwyczaje

Kiedyś, jednym z charakterystycznych zwyczajów Wielkanocy było dekorowanie wierzbowych gałązek. Wierzba symbolizowała wiosnę i odrodzenie, a gałązki ozdobione jajkami i wstążkami były wystawiane w domach lub przy wejściach, aby zapewnić szczęście i dobrobyt w nadchodzącym roku.

Innym popularnym zwyczajem było także śpiewanie pastorałek i hymnów wielkanocnych podczas procesji kościelnych lub przy domowych obchodach świątecznych. Ta forma wyrazu religijnego i artystycznego stopniowo zanika, choć w niektórych regionach wciąż można spotkać grupy ludzi śpiewających na ulicach.

Odejście od tradycji

W dzisiejszych czasach, obchody Wielkanocy często różnią się od tych sprzed kilku dekad. Wielkanoc stała się już nie tylko świętem religijnym, ale także okazją do zakupowego szaleństwa. Sklepy prześcigają się w ofertach promocyjnych, a kolorowe jajka i słodycze od zajączka stają się nieodłącznym elementem obchodów.

Zmienił się także sam sposób obchodzenia świąt. Tradycyjne obrzędy i nabożeństwa związane z Wielkanocą tracą na znaczeniu. Coraz częściej zamiast rodzinnych spotkań, bliscy komunikują się ze sobą za pomocą telefonów komórkowych i komunikatorów internetowych. Dzieląc się szablonowymi życzeniami ze wszystkimi, przez co stają się one bezosobowe i tracą na wartości.

Wielkanoc na Śląsku sprzed laty! Zobacz archiwalne zdjęcia. ...

Zobacz galerię (100 zdjęć)
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