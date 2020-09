Węzeł na skrzyżowaniu DK 1 i Bugajskiej w Częstochowie. Samorządowcy apelują do ministra o wsparcie finansowe

Autorzy listu wskazują, że – zgodnie z deklaracjami strony samorządowej – przygotowana została dokumentacja umożliwiająca rozpoczęcie procesu projektowego i budowlanego tej inwestycji. Opracowany na zlecenie miasta Częstochowy program funkcjonalno-użytkowy, wraz z prawomocną decyzją środowiskową, zaprezentowany w Ministerstwie w maju 2019 r., jest podstawą do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Warunkiem jest znalezienie źródeł finansowania projektu. Strona samorządowa liczyła na wpisanie Bugajskiej na listę inwestycji kluczowych i ujęcie jej w planach lub programach budowy dróg krajowych.

Prezydent Częstochowy, starosta Powiatu Częstochowskiego, burmistrz Koniecpola oraz wójtowie Olsztyna, Janowa, Przyrowa i Lelowa wystosowali do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka wspólny list, w którym powołując się na wcześniejsze wystąpienia i spotkania, ponawiają prośbę o pomoc w dofinansowaniu budowy węzła drogowego alei Wojska Polskiego (DK-1) wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie.

Dlatego samorządowcy z niepokojeniem przyjmują przedstawiony ostatnio przez Ministerstwo Infrastruktury Program Budowy Obwodnic na lata 2020-2030, w którym pominięto inwestycje na drogach krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

Sygnatariusze listu przywołują zatem ponownie swoje argumenty: „Proponowana przez nas do realizacji inwestycja stanowi rozwiązanie problemów transportowych na sieci strategicznej w ujęciu regionalnym. Budowa wspomnianego węzła ma kluczowe znaczenie dla rozwoju północnej części województwa śląskiego w tym dla inwestycji w rozwój gospodarczy regionu tak bardzo potrzebny w sytuacji spustoszeń w gospodarce, jakie sieje epidemia COVID-19. Ponadto realizacja inwestycji jest kluczowym elementem dostępności i rozwoju gospodarczego wszystkich gmin położonych wzdłuż DK-46 stanowiących jednocześnie historyczny szlak staropolski. Są to gminy takie jak: Olsztyn, Janów, Przyrów, Lelów, Koniecpol”.

Samorządowcy przypominają także, co skłoniło Częstochowę i okoliczne samorządy do podjęcia działań w celu doprowadzenia do realizacji istotnej, nie tylko dla subregionu, inwestycji. Przywołują plany PKP, przedstawiają uwarunkowania terenowe, wyniki badań natężenia ruchu i sytuacje blokowania ruchu na DK-1, będącej elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), z powodu braku węzła ul. Bugajskiej.