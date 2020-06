Węzeł Blachownia na autostradzie A1 otwarty. Kierowcy mogą tu zjechać z autostrady A1 na DK 46 np. na Opole czy Szczekociny

Można tu zjechać na Opole i Szczekociny

Dzięki otwarciu węzła Częstochowa Blachownia możliwy będzie wjazd na autostradę A1 i zjazd z niej do Częstochowy oraz w kierunku Lubliniec - Opole, Szczekociny. To też kolejne połączenie do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze. Z tego połączenia zadowoleni będą również kierowcy pojazdów ciężarowych, gdyż będzie to duże ułatwienie dla ciężkiego ruchu tranzytowego korzystającego z DK46.