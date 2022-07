Weź udział w konkursie "Pokaż swoje VOLVO" i wygraj VOLVO na weekend oraz kolację dla całej rodziny!

Konkurs “Pokaż nam swoje Volvo” organizowany jest z okazji 3 urodzin Volvo Car Częstochowa. Salon samochodowy chce tym samym zachęcić mieszkańców województwa śląskiego do wspólnego świętowania. Zastanawiasz się jak możesz dołączyć do zabawy? Zrób zdjęcie swojego auta marki Volvo, wyślij je do nas, weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Na zwycięzców czekają elektryczne Volvo C40 lub rodzinne Volvo XC90 na weekend oraz luksusowa kolacja w hotelu Mercure Częstochowa Centrum - dla całej, nawet 5-osobowej rodziny. Łączna wartość nagród to blisko 10 000 zł!

Wygraj Volvo na weekend

Jak wziąć udział w konkursie? To proste! Zrób zdjęcie swojego samochodu marki Volvo w dowolnej kreacji, w dowolnym miejscu i wyślij je do nas. Im ciekawsza będzie fotografia tym większe są Twoje szanse na wygraną. Na prace konkursowe czekamy do 7 sierpnia.