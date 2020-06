Weekendowy spływ kajakowy Wartą i Liswartą. Atrakcje na rzece ZDJĘCIA

Weekendowe wypady na Wartę można wpisać w kalendarz od ręki. Z Mirowa do Kłobukowic i z Częstochowy do Kłobukowic. Ta pierwsza trasa ma ok. 14 kilometrów, druga prawie 20. Trwa nawet do pięciu godzin.

Rzeka na niektórych odcinkach tego szlaku przypomina górską. Napotykamy piękne starorzecza, malownicze meandry. Za mostem w Jaskrowie kształt koryta zmienia się tak często, że nawet doświadczeni kajakarze potrafią stracić orientację. Jurajskie ostańce widziane z perspektywy rzeki, przełom Warty w Mirowie i Mstowie niczym przełom Dunajca - takie atrakcje czekają ny tych, którzy wybiorą się na spływ Wartą z Częstochowy aż za Mstów.

Dochodzą do tego naturalne przeszkody, gdzie kajaki trzeba przenosić lądem. Aby je ominąć bez wysiadania z kajaka i tzw. przenoski lądem (zastawki oraz jazy hydrotechniczne w Mirowie, Garnku i Zawadzie), trzeba nieraz dużych umiejętności oraz doświadczenia. Z drugiej strony nie w każdym miejscu da się bezpiecznie wyjść na brzeg. Aby popłynąć Wartą, nie jest nawet wymagana umiejętność pływania, bo obowiązkowe są ratunkowe kapoki. Do tego średnia głębokość rzeki nie przekracza metra, choć na zakolach nurtu i w miejscach zawirowań woda potrafi być bardzo głęboka. Piękne miejsca gwarantują niezapomniane widoki, choćby ostańce "Jaś" i "Małgosia" czy Balikowa Skała.