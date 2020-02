Walentynkowe fotki i życzenia na placu Biegańskiego ZDJĘCIA

Serce stanęło na placu Biegańskiego w styczniu na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W Walentynki można tam było przypiąć kłódkę z walentynkową dedykacją, a klucze do niej wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki. To nie tylko okazja, by zaakcentować święto zakochanych, ale też możliwość wsparcia szczytnego celu.

Czerwone metalowe serce to dzieło autorstwa częstochowskiego ślusarza Jana Łaczmańskiego. Wykonał je, aby wesprzeć Fundację Akogo?, zbierającą fundusze dla kliniki Budzik Ewy Błaszczyk. Klinika zajmuje się wybudzaniem ze śpiączki dzieci i dorosłych.

Stare niepotrzebne klucze zostaną przetopione i oddane na złom, a pieniądze przekazane na rzecz fundacji. Po Walentynkach też można też przynosić i zawieszać kłódki i niepotrzebne klucze. Serce ustawiono na czas nieograniczony.