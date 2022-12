W tym tygodniu na Jasnej Górze. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

5 grudnia, poniedziałek

Pielgrzymka Hospicjum Domowego i Poradni Opieki Paliatywnej w Cz-wie

godz. 11.00 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

6 grudnia, wtorek

Pielgrzymka Pszczelarzy

godz. 20.00 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

7 grudnia, środa

Pielgrzymka Pszczelarzy

godz. 11.00 - Msza św. - Bazylika

Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie w ramach Dnia Patrona

godz. 18.00 - Msza św. - Bazylika

8 grudnia, czwartek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Godzina Łaski

godz. 12.00 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

po Mszy św. możliwość modlitwy i symbolicznego uderzenia w Dzwon Nienarodzonych

Nieszpory ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

godz. 16.15 - Kaplica Matki Bożej

Procesja światła i Hołd z kwiatów

godz. 17.00 - figura Niepokalanej na placu przed Szczytem

Pielgrzymka Braci Albertynów

godz. 9.30 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

Jasnogórska Sodalicja Mariańska - święto patronalne

godz. 13.30 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

9 grudnia, piątek

Jasnogórskie Dni Skupienia

godz. 18.30 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

Rekolekcje Ruchu Czystych Serc

godz. 19.00 - Msza św. - Bazylika

10 grudnia, sobota

Jasnogórskie Dni Skupienia

godz. 9.30 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

Rekolekcje Ruchu Czystych Serc

godz. 11.00 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

Jasnogórskie Wieczory Organowe

godz. 17.00 - koncert - Bazylika

11 grudnia, niedziela

Rekolekcje Ruchu Czystych Serc

godz. 8.00 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

Jasnogórskie Dni Skupienia

godz. 9.30 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

Klerycy III roku Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu

godz. 12.30 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

godz. 18.30 - Msza św. - Kaplica Matki Bożej

Adoracja Najświętszego Sakramentu

w godz. od 6.00 do 21.00 w Kaplicy Sakramentu Pokuty

Muzea jasnogórskie

czynne w godz. od 9.00 do 16.00

Golgota Wschodu - Bastion św. Barbary

czynna w godz. od 10.00 do 15.00

Prośby na Nowennę do Matki Bożej

można składać w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz za pośrednictwem strony internetowej jasnagora.pl