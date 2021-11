W środę na Jasnej Górze odbędzie się pogrzeb ojca Jerzego Tomzińskiego. Ojciec spocznie w grobowcu paulinów na cmentarzu św. Rocha

Jak przypomina Biuro Prasowe jasnej Góry, o. Jerzy Tomziński pozostawił nam w testamencie dziecięcą ufność Bogu i Jasnogórskiej Maryi, umiłowanie Kościoła, Ojczyzny, Jasnej Góry i wrażliwość na drugiego człowieka - podkreśla przełożony generalny Zakonu Paulinów.

- To, co powtarzał wielokrotnie, co jest ważne szczególnie w tym czasie pandemii, ogromnych niepokojów wewnętrznych i zewnętrznych, tych wszystkich trudnych spraw, które dzieją się w tym dużym i małym świecie, to to, że Bóg rządzi światem i tej świadomości trzeba nam dziś przede wszystkim - mówi o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów na oficjalnej stronie Jasnej Góry.

Generał Zakonu Paulinów zauważa, że na o. Jerzego stale ktoś czekał albo on czekał na kogoś.

- To świadczy o jego wielkiej miłości do ludzi - podkreśla i dodaje:

- Pamiętam wielokrotnie, to chyba wszyscy ojcowie konwentu jasnogórskiego potwierdzą, jak przeważnie po obiedzie, z laseczką, przez Salę Rycerską, o. Jerzy biegł do rozmównicy, bo już ktoś czekał. To też piękne, że on czekał na kogoś i ktoś czekał na niego, nie po to, by sobie porozmawiać, ale po to, by wymienić doświadczenia, żeby komuś pomóc, żeby kogoś umocnić i to pokazuje rolę i zadanie paulinów tutaj - mówi generał Zakonu Paulinów.