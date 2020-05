W środę 6 maja, miejskie przedszkola i żłobek nie zostaną otwarte

- 6 maja nie zostaną otwarte miejskie przedszkola i żłobek miejski - mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie. - Mamy natomiast informację, że 5 niepublicznych żłobków będzie otwartych.

Być może na otwarcie zdecydują się niektóre niepubliczne przedszkola.

Władze Częstochowy przesłały w ubiegłym tygodniu, w czwartek dyrekcjom przedszkoli i żłobka wykaz zadań do realizacji przed ewentualnym otwarciem placówek. Zbierane są informacje na temat aktualnych potrzeb rodziców w zakresie opieki nad dziećmi oraz spełnienie niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Miasto upomniało się jednocześnie w piśmie do ministra zdrowia o testy dla pracowników przedszkoli i żłobków wracających do pracy.

Warunkiem podjęcia przez prezydenta Częstochowy decyzji o wznowieniu działalności danej placówki będzie pisemny wniosek jej dyrekcji, w którym zostanie zawarta informacja o spełnieniu warunków określonych w wytycznych ministra edukacji narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra zdrowia, wraz z propozycją daty wznowienia działalności danej placówki.

W Częstochowie jest 8 placówek zapewniających - w normalnych warunkach - opiekę dla blisko 400 dzieci w wieku do lat 3 oraz 91 przedszkoli, z których korzysta 7,3 tysiąca dzieci (placówki publiczne i niepubliczne).