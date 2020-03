W obawie przed koronawirusem MPK Częstochowa zwiększa częstotliwość dezynfekcji swoich pojazdów

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zdecydowało się na zwiększenie częstotliwości odkażeń wnętrz autobusów i tramwajów w Częstochowie.

- Każdy pojazd, który zjedzie do zajezdni MPK zostanie przed ponownym wyjazdem do obsługi pasażerów na miasto poddany temu procesowi do odwołania - informuje Maciej Hasik, rzecznik MPK.

Liczne obostrzenia i działania prewencyjne w MPK

Jak informuje MPK, w obliczu wzrastającego zagrożenia i rozprzestrzeniania się wirusa zostały podjęte kolejne, następujące kroki w organizacji przejazdów i obsługi pasażerskiej w Częstochowie: