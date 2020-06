W Częstochowie urodziło sie już 50. dziecko z programu in vitro

Pięćdziesiątym dzieckiem jest chłopczyk. Jego tata odebrał wózek ufundowany przez częstochowską firmę Deltim.

Do tej pory w ramach miejskiego programu, od 2012 roku urodziło się już 50 dzieci - 26 dziewczynek i 24 chłopców, w tym 5 par bliźniąt. W tym roku oczekiwane są narodziny jeszcze 4. dzieci. Trwa kwalifikacja medyczna par, które zgłosiły się w marcu do kolejnej edycji miejskiego programu. Od pierwszej edycji program wspiera częstochowska firma Deltim, która każdemu dziecku funduje wózek własnej produkcji.

Częstochowa była pierwszym miastem, które wprowadziło program dofinansowania zabiegów in vitro. Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5000 zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci. Do częstochowskiego programu leczenia bezpłodności metodą in vitro mogą zostać zakwalifikowane pary, które spełniają przyjęte w programie kryteria. Kobieta powinna być w wieku 20-37 lat, przy czym liczy się tu rocznik, a nie konkretna data urodzenia, czyli dzień, miesiąc, rok. Ponadto para starająca się o dofinansowanie musi zostać zakwalifikowana do leczenia tą metodą przez realizatora programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Para musiała wcześniej przejść tak zwane leczenie niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem, albo ma bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego. Jest to program tylko dla małżeństw. Pary, które otrzymują dofinansowanie z budżetu Częstochowy, mogą korzystać tylko ze specjalistycznych ośrodków.