W Częstochowie protestowało kilkuset uczniów, pod hasłem "Częstochowskie Szkoły Solidarne z Ukrainą" - zobacz ZDJĘCIA

Głównym organizatorem akcji był Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa. Nie jest to przypadkowe, bo to do tej szkoły uczęszcza najwięcej uczniów z Ukrainy. - Próbowałam namówić któregoś z naszych uczniów z Ukrainy do zabrania głosu, ale emocje były zbyt duże. Rozmawiałam z kobietą, która dotarła z Ukrainy do Częstochowy. Też nie była w stanie mówić - mówiła Iwona Brzezowska, dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Andersa w Częstochowie.

Ryszard Stefaniak, wiceprezydent Częstochowy przypominał, że Polacy rozumieją Ukraińców, bo wiedzą, że "niepodległość nigdy nie jest dana na zawsze" i że czasem trzeba o nią walczyć.