Urząd w Częstochowie wydał dotychczas 650 numerów PESEL

Stanowiska nadawania PESEL działają w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5. Wcześniej trzeba zrobić zdjęcie (bezpłatnie można to zrobić w punkcie informacyjno-pomocowym UM przy ul. Śląskiej 3/5) oraz wypełnić wniosek.

Całą procedurę opisaliśmy we wcześniejszym tekście: PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Dzięki otrzymanym nowym czytnikom linii papilarnych oraz z racji czasowego (od 23 do 25 marca) zawieszenia możliwości przyjmowania od mieszkańców wniosków o dowód osobisty (z powodu niezbędnego remontu), możliwe będzie przemieszczenie sprzętu i zwiększenie liczby stanowisk do obsługi uchodźców. Powinno to usprawnić i przyspieszyć proces przyznawania numerów PESEL, które – wraz z profilem zaufanym – niezbędne są m.in. do starania się o formy wsparcia przewidziane specustawą, objęcia leczeniem specjalistycznym czy aplikowania o pracę. Także część polskich banków wymaga numeru PESEL do założenia konta.