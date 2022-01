Urząd Miasta w Częstochowie 7 stycznia będzie nieczynny. Urzędnicy mają wolne za 1 stycznia

W związku z tym, że Nowy Rok –1 stycznia 2022 – przypadł w dniu innym niż niedziela, dla pracowników Urzędu Miasta Częstochowy dniem wolnym od pracy będzie piątek, 7 stycznia br.

Zarządzenie w tej sprawie zostało wydane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o samorządzie gminnym oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy.

Za potencjalne niedogodności wynikające z regulacji ustawowej obligującej do wyznaczenia dla pracowników dodatkowego dnia wolnego - przepraszamy. Zapraszamy jednocześnie do załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Częstochowy do 5 stycznia (środa) i od 10 stycznia (poniedziałek), po święcie oraz weekendzie.

7 stycznia nieczynne będą także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Również dla Miejskiego Domu Kultury 7 stycznia będzie dniem wolnym od pracy.

Na swojej stronie internetowej Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego informuje, że 7 stycznia wszystkie placówki biblioteczne będą nieczynne. Z kolei w sobotę, 8 stycznia, nieczynne będą Biblioteka Główna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Filia nr 7.

Najbliższy piątek będzie dniem wolnym od pracy w wielu instytucjach publicznych różnego szczebla – szczegółów należy szukać na ich stronach internetowych.