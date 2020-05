Uroczystości 3 maja na Jasnej Górze. Episkopat apeluje do rządu i opozycji o wypracowanie porozumienia w sprawie wyborów prezydenckich

Jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, w uroczystościach udział wzięło kilkunastu księży biskupów i arcybiskupów na czele z abp. Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski, a także przedstawiciele wspólnoty paulińskiej: o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry i o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu. Obecna była także Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Modlili się także przedstawiciele Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy i Bractwa Królowej Polski.

Słowa powitania skierował o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów:

- Przeżywamy wywołany epidemią czas zagrożenia i niepokoju, który dla każdego z nas i dla całej ludzkości, jest wielkim wołaniem o pokorę i uznanie siebie za stworzenie, a nie za Pana. Wpatrujemy się w Maryję stojąca pod krzyżem, która jest dla nas Matką nadziei, bo nie pozwoliła, by rozpacz ograniczyła Jej horyzonty. Stała, bo ufała Bogu. Doświadczając kruchości życia i słabości ludzkich poczynań pragniemy wraz z Maryją stać pod krzyżem i Jej zawierzyć nasze rodziny i nas samych, Ojczyznę naszą i to wszystko, co służy prawdzie i odnowie. Przynosimy nasze dziś do stóp Pani Jasnogórskiej. Równocześnie pragniemy wyprosić łaskę, ażeby wszystkie szlachetne poczynania, które zmierzają do ochrony życia ludzkiego jak i odnowy życia narodu, znalazły dla siebie właściwą drogę i właściwe zrozumienie. Królowo Polski, to wszystko co przepełnia nasze serca, radości i troski, składamy w Twych Matczynych dłoniach - mówił o. Arnold Chrapkowski.