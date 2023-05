Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasnej Górze. Zobacz zdjęcia

Jak zauważył o. Generał te słowa mocno odpowiadają także obecnej sytuacji, bo jak mówił widać, że i dzisiejsze niepokoje i zawirowania groźniejsze są od szwedzkiego potopu. - Każdemu z nas z osobna trzeba dokonać obrony wewnętrznej Jasnej Góry, a więc odnieść zwycięstwo nad wrogiem, którym jest nasz grzech, nasze wewnętrzne zniewolenia - mówił o. Chrapkowski. Podkreślał, że „trzeba podjąć odważnie, z męstwem o. Kordeckiego, nową obronę Jasnej Góry - obronę ducha Narodu, aby żyć w wolności dzieci Bożych”.

- Niech ogromne dziedzictwo o. Augustyna przywoływane przez dwóch wielkich Polaków, św. Jana Pawła II i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, przemówi również do naszego pokolenia. Niech stanie się wezwaniem do jedności w budowaniu dobra, dla pomyślnej przyszłości Polski i wszystkich Polaków. Niech przywołuje do strzeżenia skarbca ponadczasowych wartości, aby korzystanie z wolności było ku zbudowaniu, a nie ku upadkowi - mówił przełożony generalny Paulinów.