Uroczysta suma wielkanocna na Jasnej Górze. Słowa biskupa Długosza o wadze sakramentów poruszyły serca wiernych

Podkreślił także, że chrześcijaństwo tworzy korzenie Europy. Przypomniał, że każdy człowiek ma wolną wolę i może nie przyjąć Jezusa do swojego życia. Zaznaczył jednak, że wówczas nie można zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem i jaki jest sens naszej ziemskiej egzystencji.

Na zakończenie mszy do wiernych zwrócił się o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry. Złożył zgromadzonym świąteczne życzenia.

- Święta Paschalne to czas wielkiej radości. Św. Paweł w liście do Koryntian mówi, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych, co pomarli. To wyraźna sugestia, że wraz z nim do życia wiecznego powstaną także inni. Życzę wam, aby ten czas paschalny był dla każdego osobistym doświadczeniem przechodzenia ze śmierci do życia już teraz. Życzę byście stawali się świadkami żyjącego i działające w Kościele Chrystusa. Dziękuję za codzienne współuczestnictwo w życiu naszego narodowego sanktuarium. Niech Jasna Góra będzie miejscem, w którym doświadczacie pokoju, pewności wiary, że wszystko co was jeszcze czeka naznaczone jest chwałą Nieba. Niech na drodze do Emaus, która zawsze wcześniej czy później pojawia się w życiu człowieka jako symbol zawahania, niepewności, towarzyszy wam Jezus i rzuca światło Dobrej Nowiny na pojawiające się w waszym życiu trudności – życzył wszystkim jasnogórski przeor.