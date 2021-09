Upamiętniono rocznicę likwidacji częstochowskiego getta. Minęło już 79 lat

Organizatorem uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Żydów Częstochowian było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie, a współorganizowały je I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Urząd Miasta Częstochowy.

Częstochowski samorząd reprezentowali – w asyście Straży Miejskiej – zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Urbańska.

Getto w Częstochowie niemieccy, hitlerowscy okupanci utworzyli 9 kwietnia 1941 roku – rozporządzenie wydał Stadthauptmann Richard Wendler. Getto objęło w dużym stopniu teren przedwojennej dzielnicy żydowskiej. Zamieszkiwało je ok. 40 tys. żydowskich obywatelek i obywateli Częstochowy. Likwidację Niemcy rozpoczęli 22 września 1942 roku. Trwała do 8 października. Ogromną większość mieszkanek i mieszkańców getta – ponad 38 tys. osób – wywieziono do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II. 2 tys. osób rozstrzelano i pochowano w masowych grobach przy ul. Kawiej. Pozostałych umieszczono w listopadzie 1942 r. w tzw. „małym getcie” w rejonie Starego Rynku.

Przypomnijmy: trwa Rok Pamięci O Ofiarach Częstochowskiego Getta, ustanowiony przez Radę Miasta w związku z 80. rocznicą utworzenia getta. Inicjatywę taką poparło Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie.