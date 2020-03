Unimot przekaże za darmo 100 000 testów na koronawirusa o wartości 1,5 mln zł!

Wykorzystując swoje dobre relacje biznesowe z chińskim partnerami, Unimot sprowadzi do polski 100 000 sztuk testów na koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. Dostawcą, który zgodził się zrealizować zamówienie, jest firma farmaceutyczna Sinopharm International z siedzibą w Hong Kongu. Sinopharm International jest spółką należącą do chińskiego przedsiębiorstwa państwowego China National Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Testy na koronawirusa trafią do Ministerstwa Zdrowia

Wszystkie sprowadzone przez UNIMOT testy zostaną przekazane do dyspozycji polskiemu Ministerstwu Zdrowia lub wskazanej przez niego organizacji. Cena jednego testu wynosi 3,5 dolara, a całe zamówienie opiewa na kwotę 350 000 dolarów, czyli prawie 1,5 miliona złotych. Przedstawiciele spółki UNIMOT chcą zwrócić się do Ministerstwa Finansów o zwolnienie tej transakcji z cła oraz podatku VAT, żeby zminimalizować koszty tej społecznej pomocy.

— W Polsce codziennie setki osób walczą z pandemią koronawirusa, narażając własne życie i zdrowie. Wśród nich są lekarze, pielęgniarki, pracownicy pogotowia czy przedstawiciele służb mundurowych. Podziwiamy ich i jesteśmy im wdzięczni, ale sami też chcemy włączyć się do walki” — mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.