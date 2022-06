Ukradł pieniądze z kasy sklepu, zaatakował ekspedientkę

- Do zdarzenia doszło w piątek, 17 czerwca, w gminie Mstów. Policjanci z Kłomnic otrzymali zgłoszenie od pracownicy sklepu wielobranżowego, że doszło tam do kradzieży rozbójniczej. Wstępne ustalenia wskazywały, że nieznany mężczyzna wszedł do sklepu i zapytał, czy ekspedientka pożyczy mu 100 złotych. Gdy kobieta odmówiła, klient wszedł za ladę, wyciągnął z szuflady pieniądze i wychodząc kopnął pracownicę, która próbowała go powstrzymać. Po wszystkim wsiadł do samochodu i odjechał - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, ificer prasowy KMP w Częstochowie.

Policjanci z Kłomnic wspólnie z kryminalnymi z częstochowskiej komendy w wyniku wnikliwej pracy operacyjnej ustalili, że sprawcą jest 39-letni mieszkaniec gminy Rędziny, który już wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Po kilku godzinach intensywnych czynności mundurowi namierzyli 39-latka w pobliskiej miejscowości. Okazało się, że samochód, którym podróżował ukradł 2 dni wcześniej z prywatnej posesji. Ponadto wsiadł za kierownicę pojazdu posiadając 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a wstępne badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem metamfetaminy.

Na wniosek częstochowskiej prokuratury sąd zdecydował, że kolejne 3 miesiące mężczyzna spędzi teraz w areszcie. Za popełnione czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności, jednak 39-latek działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu kara więzienia podwyższona o połowę.