Uciekali przed policją z narkotykami. Dachowali zatrzymując się na płocie ZDJĘCIE

- Kryminalni uzyskali informację o znacznej ilości narkotyków przewożonych pewnym samochodem. Poszukiwanego forda napotkali przy ul. Nadrzecznej w Częstochowie. Gdy już szli w jego kierunku, kierowca samochodu odjechał z piskiem opon - informuje asp. Sabina Chyra - Giereś.

Policjanci ruszyli w pościg, włączając sygnały uprzywilejowania. Kierujący fordem jechał po głównych ulicach miasta z dużą prędkością, a prawie każde skrzyżowanie pokonywał na czerwonym świetle. W trakcie ucieczki zderzył się z oznakowanym radiowozem, który również próbował go zatrzymać. Na ul. Gminnej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy płot. Po kolizji, zakończonej "dachowaniem", dwóch mężczyzn z forda uciekało pieszo. Mundurowi zatrzymali jednego z nich, -letniego mieszkańca powiatu kłobuckiego. Jak się okazało, nie pierwszy raz uciekał on przed policyjnym patrolem. Policjanci znaleźli przy nim ponad 1000 działek dilerskich amfetaminy, prawie 300 marihuany i około 50 metamfetaminy. Decyzją sądu, na 3 miesiące trafił on do aresztu. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Policjanci są już na tropie jego kolegi, który kierował pojazdem.