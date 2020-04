Uber Eats w Częstochowie. Jedzenie z restauracji z dostawą do domu można zamawiać od 21 kwietnia. Sprawdź listę restauracji

W czasie epidemii wiele restauracji, by przetrwać, musiało wprowadzić usługi dostawy. W dobie smartfonów możliwość zamówienia posiłku za pomocą jednego kliknięcia jest nie tylko odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stanął rynek gastronomiczny, ale także szansą na dotarcie do większej liczby klientów.

Jak zaoszczędzić 45 złotych z Uber Eats w Częstochowie? Pierwszym krokiem do skorzystania ze specjalnej zniżki o wartości 15 zł na 3 pierwsze zamówienia z Uber Eats jest… zainstalowanie na swoim smartfonie aplikacji Uber Eats. Drugi krok to wpisanie w zakładce „Promocje” kodu promocyjnego: ZAMAWIAJ. Trzeci, to właściwie formalność - wyszukanie na liście dostępnych restauracji i zamówienie dania. Kody promocyjne obowiązują do 15.06.2020 r.

Uber Eats: z czym to się je?

Uber Eats to intuicyjna aplikacja mobilna, łącząca użytkowników z restauracjami oraz dostawcami – partnerami Ubera, którzy oferują możliwość dowozu wybranego posiłku w czasie szybszym, niż było to możliwe do tej pory. Co istotne, w Uber Eats nie ma minimalnej kwoty zamówienia. Nie trzeba zatem spełnić wymogu osiągnięcia określonego pułapu cenowego, aby restauracja przyjęła nasze zamówienie.

Od wybrania dania w aplikacji i złożenia zamówienia, do przyjazdu kuriera upływa zazwyczaj poniżej 32 minut. Trasę dostawcy można śledzić na bieżąco na mapie w aplikacji. Użytkownik wie też, o której godzinie dotrze do niego dostawca. Płatność za jedzenie pobierana jest z podpiętej do aplikacji karty bankowej.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, związaną z pandemią koronawirusa, Uber Eats wprowadził działania mające na celu pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw oraz wsparcie lokalnych biznesów restauracyjnych, dostawców i klientów.