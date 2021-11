Tylko zaszczepione dzieci trafią do częstochowskich przedszkoli. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę wojewody śląskiego

W Częstochowie do przedszkola będą mogły trafić tylko zaszczepione dzieci. W styczniu 2019 roku Rada Miasta w Częstochowie przyjęła uchwałę dotyczącą sposobu punktowania podczas rekrutacji do przedszkoli. Najwyżej punktowany był fakt pracy dwójki rodziców (22 punkty), ale na drugim miejscu było wykonanie wszystkich niezbędnych szczepień lub przedstawienie zaświadczenia o ich odroczeniu ze względu na stan zdrowia dziecka. Taki system punktowania w praktyce oznacza, że brak szczepień u dziecka zamyka mu drogę do zapisania do przedszkola.

Nie była to pierwsza próba przeforsowania podobnej uchwały przez częstochowskich radnych. Od lat zabiega o to wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Częstochowie, Jolanta Urbańska, która zwraca uwagę na rosnącą liczbę zachorowań na odrę czy polio, mimo obowiązku szczepień. Wcześniejsze pomysły nie przeszły ze względów formalno-prawnych.

Także w tym przypadku w lutym 2019 roku Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie zastępcze stwierdzające nieważność uchwały. W uzasadnieniu swojej decyzji wojewoda zwrócił uwagę m.in. na RODO: „Należy również zauważyć, że zakaz przetwarzania danych wrażliwych, jakimi niewątpliwie są informacje o odbytych obowiązkowych szczepieniach dziecka, stanowi przejaw konstytucyjnej zasady ochrony prywatności (art. 51 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wszelkie zatem działania, mające na celu uzyskanie tych danych w sposób nieuprawniony, będą naruszać art. 51 Konstytucji RP” – czytamy w uzasadnieniu.