Tygodniowy przegląd prasy (Częstochowa, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

Fani Rakowa Częstochowa, którzy dojeżdżają na mecze do Bełchatowa, nie mają powodów do narzekań. Zespół Marka Papszuna funduje im emocjonujące spektakle i seryjnie zdobywa punkty. Zobaczcie szczęśliwych kibiców, którzy dopingowali beniaminka Ekstraklasy w starciu z Arką Gdynia.

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

Koniec roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta. W szkole odbyło się dzisiaj (26 czerwca) zakończenie roku szkolnego. Ze względu na wciąż obowiązujący reżim sanitarny było to zakończenie szkoły inne niż w ubiegłych latach.

Autostrada A1 jest zablokowana. Na trasie w kierunku Warszawy, w Mykanowie za Częstochową, przewrócił się TIR. Trwa akcja podnoszenia ciężarówki. Policja wyznaczyła objazdy przez centrum Częstochowy. Utrudnienia potrwają do ok. godz. 14:00.

Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

Wyłączenia prądu w Częstochowie i w regionie. Na liście również, Myszków, Kłobuck, Lubliniec i Zawiercie, a także w ościennych powiatach. Lepiej być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ i sprawdź, gdzie od 26 do 29 czerwca okresowo nie będzie prądu.

Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.