Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Częstochowa, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Częstochowy

ROZRYWKA. Śląskie kluby prześcigają się w organizowaniu imprez z okazji Dnia Kobiet. 8 marca wypadł w tym roku we wtorek, tak więc imprezy były już niejednokrotnie w poprzedni weekend. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądała zabawa w jednym z największych klubów na Śląsku, a mianowicie w katowickim klubie Pomarańcza. Zobacz zdjęcia.

Sytuacja na Ukrainie spowodowała, że sklepy z militariami przeżywają oblężenie. Ludzie nie tylko wykupowali potrzebne na Ukrainie i przy granicach rzeczy, ale również z obawy przed tym, że wojna może przenieść się również do nas, chcą się zabezpieczyć. Zobacz w naszej galerii te punkty.

Biuro Rozwoju Sprzedaży Paliw PKN "Orlen" poinformowało w komunikacie o wprowadzeniu limitów jednorazowego tankowania na stacjach PKN "Orlen". Co się zmienia? Szczegóły w galerii i w artykule.

Tygodniowa prasówka 13.03.2022: 6.03-12.03.2022 Częstochowa: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Częstochowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Skra Częstochowa wreszcie wystąpiła na Stadionie Ludowym w Sosnowcu, który wskazała we wniosku licencyjnym. Wiele wskazuje jednak na to, że był to pierwszy i przedostatni taki mecz.

Zobaczcie zdjęcia z meczu Skra Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz na Stadionie Ludowym w Sosnowcu.