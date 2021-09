Twój Bezpieczny Jednoślad. Częstochowska policja i Urząd Miasta zachęcają do właściwego zabezpieczenia rowerów

Wraz ze zwiększoną liczbą jednośladów na drogach miasta i powiatu, częstochowska Policja otrzymuje też więcej zgłoszeń o ich kradzieżach. Od stycznia łupem złodziei padło ponad 100 rowerów. Spowodowane jest to w dużej mierze brakiem dbałości o ich prawidłowe zabezpieczenie i pozostawianie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Apelujemy do mieszkańców, by nie ułatwiali zadania złodziejom i zwracali uwagę na to, gdzie i w jaki sposób zostawiają swoje rowery.

Częstochowska Policja wspólnie z Urzędem Miasta Częstochowy są inicjatorami kampanii „Twój bezpieczny jednoślad”. Pełniąca obowiązki zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Marta Kaczyńska, Społeczny Konsultant ds. Komunikacji Pieszego i Rowerowej w Częstochowie Łukasz Kot, profilaktyk asp. Daniel Zych i pracownik sklepu rowerowego Cezary Muller spotkali się dzisiaj, by porozmawiać o tym jak prawidłowo zabezpieczyć swój rower przed kradzieżą. Na spotkanie zaproszeni zostali również przedstawiciele mediów, by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i wspólnie przeciwdziałać kradzieżom mienia.