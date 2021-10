Tutaj czas się zatrzymał. Co kryją bramy w częstochowskiej alei NMP? To drzwi do innego świata! Jesień to idealny czas na ich zwiedzanie Bartłomiej Romanek

Częstochowa. Co kryją bramy w alei Najświętszej Maryi Panny w naszym mieście? Wystarczy zejść z głównej, reprezentacyjnej ulicy w Częstochowie, postawić kilka kroków, aby wejść do innego świata, w którym czas nie zatrzymał. Piękny październikowy weekend przed nami, a to idealny czas, aby przyjrzeć się częstochowskim podwórzom.