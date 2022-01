Trudny poranek dla kierowców z Częstochowy. W czwartek będzie mróz i skrobanie szyb

Sprawdź, czy jutro w Częstochowie trzeba będzie skrobać szyby. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Okazuje się, że w nocy ze środy na czwartek możemy spodziewać się 0°C. Jednocześnie wilgotność powietrza w Częstochowie może wynieść 82%, natomiast prawdopodobieństwo opadów : 20%. Siła wiatru określana jest na 19 km/h. W konsekwencji w nocy ze środy na czwartek niemal na pewno w Częstochowie pojawią się oblodzenia.

Kierowców w Częstochowie czeka skrobanie szyb w czwartek ranoWstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. Zastanów się, czy nie warto na noc założyć na przednią szybę maty termicznej lub koca.

