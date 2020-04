Transmisja Niedzieli Palmowej z Jasnej Góry w programie 1 TVP

-Tegoroczna Niedziela Palmowa na Jasnej Górze przeżywana będzie bez udziału wiernych. We mszach św. uczestniczyć można za pośrednictwem transmisji medialnych - informuje o. Waldemar Pastusiak, kustosz Sanktuarium. - Pozostajemy w tym szczególnym czasie walki z koronawirusem. Ten proces walki toczy się na płaszczyźnie naszej wzajemnej izolacji, a więc nie opuszczania naszych domów. Oczywiście, całym sercem włączamy się w tę akcję 'Zostań w domu'. Jasna Góra pragnie być w domu każdego Polaka - stąd też te liczne transmisje Mszy świętych. Poszerzamy ciągle ofertę tego, co można obejrzeć z Jasnej Góry. TVP VOD od 1 kwietnia transmituje już nie tylko niedzielne eucharystie, ale także wszystko to, co się dzieje w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej” - podkreśla o. kustosz.

W Niedzielę Palmową o godz. 11.0 mszy św. w Kaplicy Matki Bożej będzie przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, w koncelebrze z o. Marianem Waligórą, przeorem Jasnej Góry. Eucharystia będzie transmitowana w programie 1 Telewizji Polskiej.