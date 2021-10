To są NOWE LEKI wycofane z aptek. Usuń je z apteczki! Pod żadnym pozorem ich nie przyjmuj! Sprawdź listę PAŹDZIERNIK 2021 Bartłomiej Romanek

To są NOWE LEKI wycofane z aptek. Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, nakazał wycofać te lekarstwa ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek, w całej Polsce przez GIF. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie przyjmuj.