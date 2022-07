To są najlepsze restauracje w Częstochowie? Zdecyduj kto wygra! Poznaj te lokale i zagłosuj w plebiscycie Mistrzowie Smaku 2022 Redakcja

Restauracja Roku z Częstochowy. Pyszne jedzenie, miła atmosfera i świetna obsługa. To, wydawać by się mogło, kilka prostych czynników, które powinna oferować każda z restauracji. Niestety nie wszystkie lokale to gwarantują... Dlatego pytamy - masz swoją ulubioną restaurację? Jeśli tak, to zagłosuj w wielkim plebiscycie. Pokaż innym, gdzie warto się wybrać. Na laureatów czekają prestiżowe nagrody, a w ogólnopolskim finale samochód - Citroen C3! Głosowanie będzie trwać od wtorku, 7 czerwca do wtorku, 26 lipca 2022 r. do godz. 22. Wybierz swojego faworyta i zagłosuj w naszym plebiscycie!