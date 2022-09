To prawdziwe HITY z kartkówek! Przez takie prace nauczyciele rwą włosy z głowy... Nowy rok szkolny, nowe okazje, by zabłysnąć! (adek)

Nastał nowy rok szkolny 2022/2023, więc uczniowie mają nowe okazje, by "zabłysnąć" na kartkówkach. Z kolei nauczyciele mają nowe zmartwienia z tym związane. Zobaczcie z czym na co dzień musi stykać się przeciętny nauczyciel - można się załamać! Przedstawiamy najśmieszniejsze kwiatki z uczniowskich zeszytów. Przeglądając je pamiętaj, że robisz to na własną odpowiedzialność. Tego już nie odzobaczysz!