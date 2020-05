To ponoć najbardziej nawiedzony dom w woj. śląskim! Co znajduje się w środku? Wszedłbyś tam?

Mówią, że to najbardziej nawiedzony dom w woj. śląskim! jak wygląda? Powybijane okna, spróchniałe meble, deski porozrzucane po całym mieszkaniu, zapach stęchlizny oraz budynek skąpany w gęstym bluszczu.. W sieci krążą już na jego temat różne legendy m.in. o tym, że mieszka w nim ktoś... nie z tego świata. Panowie z grupy Mystery Hunters postanowili to sprawdzić. Co zastali w środku? Zobaczcie zdjęcia i wideo...

Nawiedzony dom w woj. śląskim - mnóstwo legend i dziwnych historii Jak informuje fanpage Opuszczone Zagłębie - Nic tak nie rozpala zmysłów jak nawiedzony dom z mroczną historią w tle. W Myszkowie, przy jednej z głównych dróg znajduje się ponoć jedno z najsłynniejszych nawiedzonych miejsc w naszym województwie. Według opowieści ludzi, dom został wybudowany 40 lat temu przez dwóch samotnych braci - Zygmunta i Jerzego. Starzy kawalerowie byli opanowani manią fantastyki i ufologii. W środku budynku przeprowadzali seansy spirytystyczne, próbowali nawiązać kontakt z obcymi cywilizacjami. Próby zakończyły się niepowodzeniem, a dla samych braci miały tragiczne skutki. Obaj trafili do szpitala psychiatrycznego. Podobno jeden z nich, nadal tam przebywa. Drugiemu udało się uciec, jednak jedynie po to by popełnić w swoim domu samobójstwo. Podobno ludzie widzieli tu zjawy czy tajemniczą postać polerującą powybijane szyby. W internecie krąży też kilka innych wersji historii tego budynku, mniej popularnych od powyższej - o samobójstwach, rodzinie która zginęła w wypadku i również o tym, że tak naprawdę nikt tam nigdy nie mieszkał. Zobacz wnętrze tego domu: Zobacz galerię (21 zdjęć) Nawiedzony dom w woj. śląskim - mówią, że ten jest najsłynniejszy. Oni tam weszli! Legendą tajemniczego domu postanowiła zająć się grupa pasjonatów zjawisk niewyjaśnionych – Mystery Hunters. Ekipa przyjaciół, których połączyła wspólna pasja do odkrywania niewyjaśnionego. Postanowili wybrać się do rzekomo nawiedzonego domu i sprawdzić na własnej skórze, czy doświadczą w środku nietypowych zjawisk. „Legenda związana z domem w Myszkowie jest powszechnie znana. W internecie krąży kilka relacji świadków, którzy twierdzą, że w tym domu straszy, a lokalni mieszkańcy boją się do niego zbliżać o zmroku. Jako grupa pasjonatów jeździmy w takie miejsca i za pomocą sprzętu do badań zjawisk paranormalnych sprawdzamy, czy domy te faktycznie coś nawiedza, czy są to tylko miejskie legendy”. – mówi Piotr, członek grupy. Czytaj także Ślaskie: W tych miejscach podobno straszy! Sprzęt, o którym mowa to m.in. specjalistyczne kamery full spectrum, które nagrywają w spektrum światła niewidocznego dla ludzkiego oka, czy kamery z filtrem IR, który pozwala na nagrywanie pomieszczeń w totalnej ciemności. Badacze korzystają również z detektorów pola elektromagnetycznego, czujników ruchu, czy zmiany temperatury, które sprawiają, że badania zjawisk niewyjaśnionych stają się bardziej rzetelne. zobacz galerię (21 zdjęć) To ponoć najbardziej nawiedzony dom w woj. śląskim! Co znajd... zobacz galerię (21 zdjęć) „Podczas badań nie opieramy się wyłącznie na tym, czego doświadczymy osobiście. Posługujemy się licznymi instrumentami do badań zjawisk niewyjaśnionych, żeby skutecznie weryfikować, czy mamy do czynienia z czymś paranormalnym, czy też nie. Podczas nocy w nawiedzonym domu w Myszkowie kamera zarejestrowała dziwne przelatujące obiekty w korytarzu na klatce schodowej, a czujnik ruchu RemPod wykazywał wahania wskazujące na pojawienie się nietypowych zjawisk.” – tłumaczy Radek, członek grupy. Być może w legendzie dotyczącej domu w Myszkowie jest ziarno prawdy i dom nawiedzają siły nie z tego świata? Zobacz wideo przygotowane przez Mystery Hunters z domu w Myszkowie. Czytaj także Żółty pył brudzi teraz samochody, parapety i okna. Zastanawiasz się, co to jest?

Zamknięcie całego woj. śląskiego "przez zakażonych górników"? Wideo