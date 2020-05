To ponoć najbardziej nawiedzony dom w woj. śląskim! Co jest w środku? Wszedłbyś tam?

Mówią, że to najbardziej nawiedzony dom w woj. śląskim! jak wygląda? Powybijane okna, spróchniałe meble, deski porozrzucane po całym mieszkaniu, zapach stęchlizny oraz budynek skąpany w gęstym bluszczu.. W sieci krążą już na jego temat różne legendy m.in. o tym, że mieszka w nim ktoś... nie z tego świata. Panowie z grupy Mystery Hunters postanowili to sprawdzić. Co zastali w środku? Zobaczcie zdjęcia i wideo...