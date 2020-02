To największy aquapark w Europie! Dziś otwarcie. Byliśmy w środku. Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź CENY oraz atrakcje SUNTAGO WODNY ŚWIAT

Suntago Wodny Świat - w czwartek 20 lutego otwarcie [CENY]! Już w czwartek 20 lutego odbędzie się otwarcie największego krytego aquaparku w Polsce i Europie! Suntago Wodny Świat to część kompleksu Park of Poland. Zobacz jak wyglądają strefy Jamango, Relax, saunarium i spa. Czy są zniżki, jakie atrakcje dla dzieci, a gdzie jest wstęp od 16 lat? Dojedziesz tam bardzo szybko z woj. śląskiego! W dalszej części materiału sprawdzisz m.in cennik i atrakcje w Suntago Wodny Świat.

Największy kryty aquapark w Europie - jutro otwarcie! Byliśmy w środku - zobacz ZDJĘCIA. Sprawdź atrakcje i CENY. We wtorek 18 lutego o 10 pierwsi goście przekroczyli progi największego wodnego placu zabaw w Polsce: Suntago Wodny Świat - było to specjalne otwarcie dla fotoreporterów i VIP-ów. To gigantyczny aquapark między Łodzią a Warszawą. I pierwsza część wielkiego projektu rozrywkowego Park of Poland. Budowa Suntago kosztowała aż 700 milionów złotych. Dla klientów zostanie otwarta w czwartek 20 lutego 2020. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądają baseny, saunarium, zjeżdżalnie, restauracje w największym krytym parku wodnym w Polsce i największym w Europie, jeśli brać pod uwagę aquaparki zadaszone. W basenach jest woda termalna. Są baseny z solanką i siarkowe. Najdłuższa zjeżdżalnia ma 320 metrów. Są zjeżdżalnie pontonowe, ekstremalne, ale i łagodne - dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia, które nasi fotoreporterzy wykonali w Suntago 18 lutego:

Park wodny Suntago jest tuż obok jeziorka. Latem powstanie tu plaża połączona z wodnym miasteczkiem. Sam aquapark ma 75 tys. mkw., czyli jest niewiele mniejszy niż galeria Silesia City Center w Katowicach. Tuż przy wejściu, po przekroczeniu linii składającej się z 12 kas, trafiamy do szatni, gdzie jest 8,5 tys. szafek. Idąc dalej na wprost wchodzimy do głównej części wypoczynkowej Suntago - Relax. Panuje tam tropikalna temperatura - 32-34 stopnie. To strefa dla gości w wieku od 16 lat. Dla gości z dziećmi jest strefa Jamango z wodnym placem zabaw, rwącą rzeką, zjeżdżalniami - rurami.

Suntago Wodny Świat - godziny otwarcia Suntago Wodny Świat będzie czynny codziennie w godzinach: od 10 do 22 w dni robocze

od 9 do 22 w weekendy i święta

Suntago Wodny Świat. Bilety i cennik Bilet całodzienny do wszystkich trzech stref dla osoby dorosłej: 129 zł (dzień roboczy) i 139 zł - weekend

Seniorzy zapłacą za bilet na cały dzień w weekend 129 zł

Bilet 4-godzinny w weekend dla osoby dorosłej kosztuje 119 zł, dla seniora 109 zł. W dzień powszedni: 109 i 99 zł

Bilet 2-godzinny dla osoby dorosłej w weekend: 99 zł, senior 89 zł. W dni robocze: 89 i 79 zł

Bilet na cały dzień do strefy Jumango dla dziecka - 79 (dzieci do 120 cm wzrostu) - 89 zł (dzieci do 16 lat)

Bilet 4-godzinny dla dziecka to strefy Jumango - 59-69 zł. Uwaga, w parku wodnym Suntago Wodny Świat nie są honorowane karty Multisport, Fitprofit ani Benefits

Zniżki w Suntago: Zniżki przewidziane są dla: seniorów (powyżej 65 roku życia),

kobiet w ciąży,

osób niepełnosprawnych

rodzin legitymujących się Kartą Dużej Rodziny.

Za dzieci w wieku do lat trzech płaci się 1 zł, niezależnie od tego, jak długo są w aquaparku

Na każde dziesięcioro dzieci przysługuje jeden darmowy bilet wejścia dla opiekuna.

Opiekunowi osoby niepełnosprawnej przysługuje taka sama zniżka jak osobie, którą się opiekuje. Uwaga!

Potrzebny jest dokument uprawniający do zniżek (np. Karta ciąży, legitymacja osoby niepełnosprawnej), które należy okazać w kasie.

Park wodny Suntago powstał na obszarze ok. 20 ha w miejscowości Wręcza w gminie Mszczonów, blisko węzła trasy S8 i drogi nr 50. To niedaleko od Skierniewic. Z Katowic to 3,5 godziny drogi samochodem i 250 km. Z Częstochowy - 175 km.

Parking w Park of Poland - cena Dla gości aquaparku Suntago Wodny Świat parking jest darmowy. Jest to parking niestrzeżony. Czynny jest 30 minut przed otwarciem parku wodnego we Wręczy, a zamykany - 30 minut po zamknięciu parku wodnego. Jest tu 2500 miejsc dla samochodów i miejsce dla 19 autokarów.

Bezpłatny autobus wozi gości z Suntago Village (osiedle bungalowów). Autobusy oznaczone "Suntago" zatrzymują się też przy stacji kolejowej Żyrardów i przy Alejach Jerozolimskich 56 w Warszawie.

Suntago Wodny Świat, otwarcie 20 lutego. W kompleksie znajdują się trzy strefy:

Strefa Jamango przeznaczona dla dzieci, gdzie jest wodna dżungla pełna atrakcji i niespodzianek - 3,2 km zjeżdżalni

- 2000 mkw basenów

- 300 prawdziwych palm

- 4000 leżaków

Strefa Relax przeznaczona jest dla gosci, którzy mają co najmniej 16 lat - 840 mkw basenu termalnego z dwoma barami, baseny solankowe i siarkowe

- 20 000 mkw ogrodu

- 34 stopnie C. w odkrytym basenie

- 400 palm

- strefa spa Większość basenów w Suntago Wodnym Świecie jest wypełniona wodą termalną. Jest ona także wykorzystywana do ogrzewania budynku. Głębokość odwiertu, który wykonano na potrzeby inwestycji, to 1720 m.

Strefa Saunaria: jest tu 12 różnych atrakcji, ponad 10 saun, grota lodowa, pokoje odpoczynku. Dla gości w wieku min. 16 lat. Uwaga, nie nosi się tu kostiumu - 8 różnych saun i łaźni, najgorętsza ma 100 stopni

- 2500 mkw przestrzeni do odpoczynku

- 4 baseny witalne

- grota lodowa Mont Blanc (minus 12 stopni)

Suntago Wodny Świat to część wielkiego kompleksu, który powstaje w miejscowości Wręcza pod Mszczonowem.

Cały kompleks Park of Poland będzie się składał z: parku wodnego,

hoteli,

domków typu bungalow,

centrum konferencyjno-handlowego,

parków tematycznych,

biurowców

apartamentowców.