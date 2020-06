To magiczne miejsce znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od Częstochowy. Zalew w Blachowni to doskonała miejsce na weekendowy wypad

- Wszystkie prace powinny się zakończyć we wrześniu 2020 roku, chociaż ten termin może zostać jeszcze przesunięty. W przyszłym roku będzie można już korzystać z nowej plaży - mówi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni. Wokół Zalewu dostępne są już inne atrakcje, m.in. wypożyczalnia sprzętu wodnego i wieża widokowa.

Zalew w Blachowni odzyskuje blask. Na początku 2017 roku wniosek pt. „Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika w Blachowni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”, który gmina zgłosiła kilka miesięcy wcześniej do ogólnopolskiego konkursu na dotacje z Unii Europejskiej, został najwyżej oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo Ochrony Środowiska. Tym samym Blachownia uzyskała ponad 12 mln zł unijnej dotacji, co stanowi 85 proc. wartości projektu obliczonego na ponad 14 mln zł.

- W latach 60. i 70. ubiegłego wieku, w każdy pogodny letni dzień obywatele miasta pod Jasną Górą szturmowali autobus linii nr 52. Autobus co pół godziny odjeżdżał sprzed poczty ze szklanym zegarem przy ul. Kopernika. Celem pasażerów z dmuchanymi kółkami był zalew w Blachowni - przypomina w artykule z 2017 roku Janusz Szymonik, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego.

Ale już dzisiaj Zalew w Blachowni to idealne miejsce na weekendowy wyjazd. Wokół Zalewu można pospacerować albo pojeździć na rowerze.

- Chcemy również zadbać o inne atrakcje np. wesołe miasteczko, aby można było u nas zostać na dłużej niż na jeden dzień. Problemem jest również baza noclegowa, ale pracujemy nad tym, aby to zmienić - dodaje Sylwia Szymańska.

Wówczas zalew w Blachowni był jedynym w okolicy miejscem, gdzie częstochowianie mogli plażować i popływać na strzeżonym kąpielisku. Kto miał cierpliwość i ochotę na kilkugodzinne stanie w kolejce mógł też wypożyczyć kajak lub rowerek wodny w przystani Zakładu Elektro-Metalurgicznego. Na zalewie roiło się też od żaglówek – to harcerze ze stanicy ZHP, zdobywali tam pierwsze szlify przed wypłynięciem na Mazury.

Wśród tłumów plażowiczów znaczny procent stanowili częstochowscy nauczyciele z rodzinami, gdyż w pobliskim lasku zbudowano dla nich ośrodek campingowy.

wiele wskazuje, że wkrótce Blachownia znów może tętnić życiem w upalne dni. Tym bardziej, że do miasta łatwo dojechać. Z centrum Częstochowy należy się skierować na DK 46, a podróż zajmuje kilkanaście minut. Do Blachowni blisko jest również z Lublińca i Herbów, a mieszkańcy pozostałych śląskich miast mogą szybko dojechać autostradą A1. Niedawno oddano bowiem do użytku węzeł Częstochowa Blachownia.