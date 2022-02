To jak powrót do przeszłości! Tak wyglądała Częstochowa w PRL-u. Zobaczcie pokolorowane archiwalne ZDJĘCIA

Częstochowa w PRL-u - w kolorze! Czarno-białe zdjęcia zostały pokolorowane

Pamiętasz jak przed laty wyglądała Częstochowa? Nasze miasto choć nie jest stolicą województwa, zalicza się do grona największych miast w Polsce. Pierwsze skojarzenie to Jasna Góra. Na zdjęciach, które prezentujemy, a które znaleźliśmy w naszym redakcyjnym archiwum, klasztoru paulinów jednak nie ma. Są za to różne zakamarki miasta. Ciekawe, czy częstochowianie je rozpoznają. te fotografie po raz pierwszy można zobaczyć w kolorze!

Kawiarnia Szarotka do dzisiaj jest wspominana przez częstochowian. Kiedyś modnie było zamówić tam coś słodkiego. Hotel Patria istnieje i teraz, ale pod inną nazwą. Niewielu pamięta go że otwierał go w randzie przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej generał Jerzy Ziętek. To tylko część fotograficznych wspomnień z Częstochowy, bo zobaczyć można również na ulicach wartburgi i syreny, a na torach tramwaje typy 102 Na.