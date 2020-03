Tłumy na otwarciu sklepu Xiaomi w Częstochowie, w Galerii Jurajskiej. Każdy chciał skorzystać z promocji

Na otwarcie sklepu Xiaomi w Częstochowie przyszły prawdziwe tłumy. Kolejka chętnych do zrobienia zakupów ciągnęła się przez kilkadziesiąt metrów. Uroczystego otwarcia salonu dokonał jego pierwszy klient, który przeciął wstęgę nożyczkami. Potem klienci byli wpuszczani po kilkanaście osób, by mogli w spokoju i bezpiecznie zrobić zakupy. A było na co czekać, bo w dniu otwarcia stu pierwszych gości otrzymało specjalne koszulki, natomiast do pierwszych stu transakcji dołączono kostkę Fidget Cube, czyli antystresowy gadżet.

Pierwszy taki salon w Częstochowie

W częstochowskim salonie można znaleźć flagowe produkty firmy Xiaomi – smartfony, inteligentne urządzenia (oświetlenie, smart bandy, oczyszczacze powietrza), sprzęt audio czy akcesoria i produkty kategorii lifestyle.

– Xiaomi to obecnie jedna z najgorętszych marek, a jej produkty są pożądane przez klientów. Wejście brandu do Galerii Jurajskiej ze swoim salonem wypełni więc potrzebę nie tylko lokalnego rynku, ale i regionalnego – mówiła przed otwarciem saolnu Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.