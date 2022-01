Thermal-Tech drugim najemcą hali Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Inwestycja ARR w kolejną halę magazynowo-produkcyjną (wartości 6,9 mln zł brutto) umożliwiła następnym firmom ulokowanie się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie.

Do hali o powierzchni ponad 2,2 tys. m2, zlokalizowanej na działce przy ul. Ekonomicznej 5na "Skorkach", pierwszy najemca wprowadził się zaraz po oddaniu obiektu do użytku. To firma FKR Sales sp. z o.o. powiązana ze znaną na lokalnym rynku marką Zielona Energia.

Niedawno decyzję na ulokowanie się w drugim segmencie hali i wsparcie ze strony KSSE uzyskała firma Thermal-Tech, która świadczy usługi z zakresu izolacji ciepło- i zimnochronnych, akustycznych oraz ogniochronnych. Thermal-Tech jest także generalnym wykonawcą inwestycji budowlanych oraz producentem mieszkalnych domów modułowych.

Najemcy obiektu korzystają ze zwolnień w podatku dochodowym poprzez odliczenia w ramach poniesionych kosztów inwestycyjnych, w tym kosztów najmu.

Pierwsza hala zrealizowana przez miejską spółkę przy ul. Ekonomicznej – oddana pod koniec listopada 2017 r. – ma powierzchnię 3,2 tys. m2 i Agencja Rozwoju Regionalnego wynajmuje wszystkie 4 znajdujące się w niej segmenty (ta hala kosztowała ok. 9 mln zł brutto).