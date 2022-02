Testowanie na COVID w aptekach w Częstochowie i okolicach. Placówki zaczynają przyjmować chętnych na darmowe testy antygenowe. LISTA APTEK

Gdzie można wykonać test na obecność koronawirusa?

Na mapie na stronie gov.pl znajduje się coraz więcej aptek z województwa śląskiego, w których można wykonać szybki test antygenowy na obecność koronawirusa.

Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Mikołaj Konstanty tłumaczy, że przygotowanie punktu wymazowego jest równie skomplikowaną i wymagającą czasu procedurą, jak uruchomienie szczepień, które placówki od kilku miesięcy z powodzeniem realizują.

- Musimy chwilowo jeszcze uzbroić się w cierpliwość. (...) Trzeba spełnić odpowiednie warunki, mieć odzież ochronną. Część aptek czeka jeszcze na dostawy testów, część dozbraja się w sprzęt - tłumaczy Konstanty.

Jak podkreśla, samo wykonanie wymazu z punktu widzenia medycznego nie jest skomplikowaną procedurą, ale przygotowanie punktu już tak. Dużo elementów musi się złożyć, aby placówka mogła rozpocząć testowanie na większą skalę.

Testy w aptekach będą, przypomnijmy, opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do wykonania badania nie jest potrzebne skierowanie. Przeszkolony do tego farmaceuta pobierze od pacjenta wymaz z nosa i gardła, a wynik badania zaraportuje do systemu EWP. Pacjent otrzyma wynik za pośrednictwem smsa lub przez konto IKP.