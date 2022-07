Te szkoły podstawowe w Częstochowie są NAJLEPSZE! Zobacz TOP 15 najlepszych podstawówek w naszym powiecie. Kto znalazł się na podium?

Wyniki matur 2022. Woj. śląskie na trzecim miejscu w zdawalności egzaminu! Najlepiej poradzili sobie licealiści. Sprawdź SZCZEGÓŁY

To właśnie dziś, 5 lipca, maturzyści poznali wynik egzaminu dojrzałości, do którego podchodzili w maju. A przystąpiło do niego łącznie aż 268 257 osób, w tym 34...