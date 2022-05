Te samochody są eko, a ich ceny powalają. Można je zobaczyć przy Politechnice Częstochowskiej

Organizatorami tego motoryzacyjnego wydarzenia są Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie oraz Politechnika Częstochowska we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa (Oddział Częstochowa).

Wystawa „Eko Moto” jest wydarzeniem towarzyszącym Targom EXPO. Organizatorzy pozyskali największych dealerów samochodów z regionu częstochowskiego, którzy łącznie zaprezentowali dwadzieścia ekologicznych pojazdów dziesięciu wiodących marek.

- Bycie eko to już nie tylko modny trend, to przede wszystkim potrzeba naszych czasów. Wiemy bowiem, jak dużo zanieczyszczeń produkuje transport. Celem organizatorów jest pokazanie szerokiego wachlarza możliwości w tym względzie, a także prezentacja rozwoju tego konkretnego sektora w branży motoryzacyjnej. Już teraz dzięki wszystkim ekologicznym innowacjom do atmosfery przedostaje się zdecydowanie mniej szkodliwych czynników – komentuje Paweł Konieczny, prezes zarządu, dyrektor naczelny ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie.

Zwiedzający wystawę pierwszego dnia mogli obejrzeć między innymi w stu procentach elektryczne auta osobowe, najmocniejszy dostawczy samochód elektryczny oraz pojazdy przydatne na placu budowy.

Oprócz najnowocześniejszych samochodów hybrydowych i elektrycznych można było zobaczyć również rowery, które dziś przechodzą sporą metamorfozę. Na ulicach miast coraz częściej można spotkać miejskie rowery elektryczne, których ceny sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych!